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5 сентября 2021, 12:45

В Екатеринбурге силовики накануне вечером оцепили цыганский посёлок

Форма полицейского

На месте были сотрудники полиции и ОМОН. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге накануне сотрудники правоохранительных органов оцепили цыганский посёлок. Это произошло на улице Шекспира.

Об этом поздно вечером стали сообщать местные СМИ. В полиции сообщили, что это были профилактические мероприятия

"Проводится профилактическое мероприятие по предупреждению преступлений и правонарушений в указанном районе", - цитирует пресс-службу УМВД по Екатеринбургу РБК.

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Областная газета Свердловской области

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