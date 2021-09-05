В Екатеринбурге силовики накануне вечером оцепили цыганский посёлок

На месте были сотрудники полиции и ОМОН. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге накануне сотрудники правоохранительных органов оцепили цыганский посёлок. Это произошло на улице Шекспира.

Об этом поздно вечером стали сообщать местные СМИ. В полиции сообщили, что это были профилактические мероприятия

"Проводится профилактическое мероприятие по предупреждению преступлений и правонарушений в указанном районе", - цитирует пресс-службу УМВД по Екатеринбургу РБК.

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