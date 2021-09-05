В Свердловской области за сутки вспыхнуло ещё 11 лесных пожаров

Площадь новых пожаров превысила 1000 гектар. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжается борьба с лесными пожарами. За сутки в регионе вспыхнуло ещё 11 новых возгораний.

Площадь новых пожаров составила 1 006,8 га. Всего на территории региона активно 31 возгорание на площади 7 718,8 га. Спасатели локализовали 24 пожара на территории 7 335,5 га.

За минувшие сутки ликвидировали 21 возгорание, площадью 1 335,66 га, в том числе пожар в районе озера Глухого и СНТ "Мирный"

В тушении огня задействованы 718 человек и 226 единиц техники, в том числе 32 пожарных машины, 9 бульдозеров, 52 трактора и грузопассажирские машины повышенной проходимости, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В регионе сохраняется противопожарный режим. Все действия с открытым огнем, в том числе в лесах и на личных участках, запрещены. О любом возгорании необходимо сообщать по номеру 112.