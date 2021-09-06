На Белоярском водохранилище сотрудник МЧС в нерабочее время спас тонущего мужчину

Поднять утопающего со дна спасателю удалось только с третьей попытки. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На Среднем Урале водитель пожарной автоцистерны в нерабочее время спас тонущего мужчину. Это произошло на Белоярском водохранилище.

Водитель специализированной пожарно-спасательной части №35 Специального управления федеральной противопожарной службы №72 МЧС России старший сержант внутренней службы Сергей Нестеров отдыхал на берегу, когда заметил тонущего мужчину.

Он бросился к утопающему, который в этот момент уже находился в состоянии шока и паники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Мужчина потянул своего спасителя под воду, тогда Сергею Нестерову пришлось отплыть от тонущего. Отдышавшись, он вновь направился к мужчине, который за считанные секунды ушёл под воду. Лишь с третьей попытки ему удалось поднять со дна утопающего и вытащить его на берег.

«Признаков жизни не было, сердцебиение и дыхание отсутствовали, начали образовываться синие покровы, я стал проводить сердечно-лёгочную реанимацию, и через пару минут мужчина начал дышать, а вскоре пришёл в сознание», - рассказал герой.

Спасённому оказалось 40 лет. Его увезла бригада скорой помощи, которую вызвали отдыхавшие на берегу водохранилища. Благодаря своевременным и грамотным действиям Сергея Нестерова была спасена человеческая жизнь. Инцидент произошёл в июле, в МЧС рассказали о спасении только сейчас.

Напомним, что аналогичное ЧП случилось в июне в Сухом Логе. Как писала «Областная газета», двух тонувших в реке 10-летних школьников спасли участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по городу Сухой Лог лейтенант полиции Андрей Девяшин и стажёр Максим Ширикалов.

Полицейские патрулировали места отдыха вдоль берега Пышмы недалеко от Набережной улицы. Они заметили детей, которые уже уходили с головой под воду. Мгновенно оценив обстановку, участковый бросился в реку. Андрей Девяшин по одному вытаскивал детей из воды и передавал их Максиму Ширикалову.