В ДТП под Нижним Тагилом погиб человек, ещё четверо пострадали

"Нива" не пропустила "десятку" и они столкнулись. Фото: пресс-служба МУ МВД России "Нижнетагильское"

Утром на 2 км автодороги "Северный подъезд к городу Нижний Тагил" произошло ДТП. В результате погиб мужчина, ещё четверо людей пострадали.

67-летний водитель ВАЗ-212140, двигаясь со стороны ул. Краснознамённой в сторону посёлка Евстюниха, не пропустил автомобиль ВАЗ-2110, за рулём которого был 46-летний мужчина, и они врезались.

34-летний пассажир "десятки" от полученных травм скончался на месте. Водители автомобилей и ещё два человека, которые ехали в ВАЗ-2110 доставлены в больницу с различными травмами, сообщает МУ МВД России "Нижнетагильское".

Госавтоинспекция напоминает: на перекрёстке неравнозначных дорог водитель машины, движущейся по второстепенной дороге, должен уступить дорогу автомобилям, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

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