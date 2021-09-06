В ДТП под Нижним Тагилом погиб человек, ещё четверо пострадали

Утром на 2 км автодороги "Северный подъезд к городу Нижний Тагил" произошло ДТП. В результате погиб мужчина, ещё четверо людей пострадали.
67-летний водитель ВАЗ-212140, двигаясь со стороны ул. Краснознамённой в сторону посёлка Евстюниха, не пропустил автомобиль ВАЗ-2110, за рулём которого был 46-летний мужчина, и они врезались.
34-летний пассажир "десятки" от полученных травм скончался на месте. Водители автомобилей и ещё два человека, которые ехали в ВАЗ-2110 доставлены в больницу с различными травмами, сообщает МУ МВД России "Нижнетагильское".
Госавтоинспекция напоминает: на перекрёстке неравнозначных дорог водитель машины, движущейся по второстепенной дороге, должен уступить дорогу автомобилям, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.
Читайте также:
В Тугулыме в результате лобового столкновения "Ниссана" с грузовиком погиб один человек.
Число погибших в июньском ДТП с автобусом в Лесном увеличилось до восьми.