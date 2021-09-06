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Общество / Происшествия
6 сентября 2021, 18:45

На восстановление свердловских муниципалитетов после паводка выделено 100 миллионов

Наводнение в Верхней Салде произошло в июле. Фото: Павел Ворожцов

Наводнение в Верхней Салде произошло в июле. Фото: Павел Ворожцов

100 000 миллионов рублей выделено на компенсации жителям Верхней Салды, Нижней Салды, Горноуральского ГО, которые в этом году пострадали от паводка. Компенсации составляют до 200-300 тысяч рублей.

На ОТВ в рамках прямой линии с губернатором показали заранее отснятый сюжет в муниципалитетах, которые пострадали от порыва на дамбе в Верхней Салде.

"У нас с осадками то густо - то пусто. Работа ведётся на плановой основе. Разрушены были дроги, проезды. Сегодня восстановлено дорожное движение. Были выплаты домовладениям, была оценка ущерба. Я прошу коллег подойти к решению вопроса неформально и отнестись к моим словам серьёзно. Все, кто пострадал, должны получить компенсации. Мы выплатили небольшие компенсации, их хватит, чтобы купить вещи, сделать ремонт. Получили семьи по 200, по 300 тысяч рублей. Всего на восстановление мы выделили 100 миллионов рублей", - прокомментировал ситуацию глава региона.

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Областная газета Свердловской области

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