В садах Екатеринбурга ночью сгорели частный дом и баня

Известно, что сгорели частный дом, деревянная баня и надворные постройки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 7 сентября пожар произошёл в садовом товариществе "Лесной-2" на ул. Московской. Площадь возгорания составила 150 кв. м.

Известно, что сгорели частный дом, деревянная баня и надворные постройки. На место происшествия около полуночи выезжали 15 спасателей на пяти спецмашинах. Им удалось справиться с огнём к 1:00, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились после 2:00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что на прошлой неделе в садах Екатеринбурга произошло сразу три крупных пожара. В СНТ "Энергостроитель" сгорело 10 садовых построек на площади 1000 кв. м. В СТ "Железнодорожник" при пожаре в доме на улице Воронина погиб ребёнок, ещё двое человек пострадали. Предположительно возгорание началось после растопки бани. Кроме того, в коллективном саду на Сибирском тракте на площади 100 кв. м огонь уничтожил дом и надворные постройки. Затем в Первоуральском ГО огонь повредил сразу семь садовых домов.

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