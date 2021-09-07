В Свердловской области за сутки возникло 11 новых природных пожаров

Леса активно горят на общей площади почти 580 гектаров. Фото: Галина Соловьёва

За сутки на Среднего Урала возникло 11 новых природных пожаров на общей площади 57 гектаров. Всего на территории региона действует 42 возгорания на площади 7603,7 гектара, из них локализованы 19 на площади 7024,4 гектара.

Таким образом, в регионе ландшафтные пожары активно действуют на площади 579,3 гектара. Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, за последние 24 часа было ликвидировано 8 природных пожаров на площади 103,55 гектара.

В ликвидации возгораний участвуют 538 человек и 169 единиц техники, в том числе 20 пожарных машин, 13 бульдозеров, 33 трактора, а также грузопассажирские автомобили повышенной проходимости. Пилоты уральской авиабазы сегодня, 7 сентября, произведут облёт территории по пяти маршрутам.

Выяснением причин возникновения природных пожаров вблизи населённых пунктов и поиском виновных занимаются 146 патрульных и манёвренных группы.

Как писала «Областная газета», по данным на 6 сентября, с начала пожароопасного сезона общая площадь лесных пожаров в УрФО составила 337 тысяч гектаров - это почти три Екатеринбурга по площади. По словам начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Олега Сандакова, в регионах федерального округа 6 сентября действовало 58 лесных пожаров на общей площади 8 850 гектаров.

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