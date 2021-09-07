Под Екатеринбургом в ДТП с легковушкой погиб водитель грузовика

Мужчина за рулём Scania протаранил остановившийся на обочине автомобиль. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии один человек погиб, ещё один получил травмы.

Установлено, что авария произошла утром 7 сентября на 150 км автодороги «подъезд к Екатеринбургу от федеральной трассы М5 «Урал». Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 70-летний водитель грузового автомобиля Scania двигался по крайней правой полосе дороги в сторону Челябинска.

Он совершил наезд на остановившийся на обочине автомобиль Subaru. После удара грузовик и легковушка съехали с дороги и врезались в дерево. В результате ДТП водитель Scania погиб на месте до прибытия медиков. Водитель Subaru получил травмы и был госпитализирован в Центральную городскую больницу №23 Екатеринбурга. Сотрудники дорожной полиции установили, что легковушка стояла на обочине без нарушений Правил дорожного движения.

Водитель грузовика проживал в Челябинске и имел стаж вождения 13 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался шесть раз.

Напомним, утром, 6 сентября, авария с одним погибшим и четырьмя пострадавшими произошла на 2-м км автодороги «Северный подъезд к городу Нижний Тагил». Установлено, что 67-летний водитель ВАЗ-212140, двигаясь со стороны ул. Краснознамённой в направлении посёлка Евстюниха, не пропустил автомобиль ВАЗ-2110, за рулём которого был 46-летний мужчина. Столкновения избежать не удалось.