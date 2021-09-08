Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент с нападением екатеринбуржца с ружьём на соседей

Нападение произошло после того, как соседи встретились в подъезде. Фото: Галина Соловьёва

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах нападения мужчины с ружьём на соседей в Екатеринбурге. К счастью, в результате конфликта никто не пострадал.

Известно, что екатеринбуржец в состоянии алкогольного опьянения ворвался в квартиру к соседям с ружьём и открыл стрельбу. В доме находоились отец и его сын-инвалид. По данным других СМИ, инцидент произошёл 3 сентября в доме на пр. Седова. Отец и сын возвращались с прогулки и встретили соседа на лестнице, после чего и произошёл конфликт.

Провести проверку и доложить об обстоятельствах нападения поручено руководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому, сообщается на сайте СК России.