Ночной пожар уничтожил дом и надворные постройки в СНТ Екатеринбурга

Пожарным удалось отстоять строения на соседних участках. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге в ночь на 8 сентября случился пожар в садовом некоммерческом товариществе «Полянка». Огонь полностью уничтожил постройки на одном из участков и повредил на другом.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 00:03. В результате ЧП сгорели надворные постройки и садовый дом на площади 120 квадратных метров. На соседнем участке были повреждены кровля и мансардное помещение садового дома.

В тушении возгорания участвовали 17 человек личного состава, было задействовано 5 единиц техники. Огнеборцам потребовался час, чтобы локализовать пожар и отстоять строения на соседних участках. В 01:46 открытое горение удалось ликвидировать. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 06:19. Что стало причиной возгорания, выяснят эксперты.

Как писала «Областная газета», в ночь на 7 сентября пожар произошёл в садовом товариществе «Лесной-2» на улице Московской в Екатеринбурге. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Там сгорели частный дом, баня и надворные постройки. На место происшествия около полуночи выезжали 15 спасателей на пяти спецмашинах. Им удалось справиться с огнём к 1:00, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились после 2:00

Напомним, что на прошлой неделе в садах Екатеринбурга произошли сразу три крупных пожара. В СНТ «Энергостроитель» сгорели 10 садовых построек на площади 1 000 кв. м. В СТ «Железнодорожник» при пожаре в доме на улице Воронина погиб ребёнок, ещё два человека пострадали. Предположительно, возгорание началось после растопки бани. Кроме того, в коллективном саду на Сибирском тракте на площади 100 квадратных метров огонь уничтожил дом и надворные постройки. Затем в Первоуральском ГО огонь повредил сразу семь садовых домов.