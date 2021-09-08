В Подмосковье после хлопка газа обрушились внешние стены и перекрытие девятиэтажки

В результате ЧП пострадали не менее трёх человек. Фото: ГУ МЧС России по Московской области

В подмосковном Ногинске (Богородский ГО) в девятиэтажном жилом панельном доме №9а по улице 28 Июня произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента были разрушены конструкции четырёх этажей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 06:55 по местному времени. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место вызова в 07:01. Спасатели установили, что произошло обрушение внешних стен девятиэтажки на втором, третьем, и четвёртом этажах. На пятом этаже произошло обрушение межэтажного перекрытия. Всего повреждены 5 квартир. Открытого горения не возникло.

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

По данным ТАСС, в результате ЧП травмы получили три человека, в том числе два ребёнка 5 и 11 лет. Все пострадавшие были госпитализированы. Спасатели считают, что под завалами могут находиться люди, количество пострадавших уточняется. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Подмосковья, число травмированных предварительно выросло до восьми человек.

Фото: ГСУ СКР по Московской области

Взрывная волна выбила окна и нарушила остекление балконов в соседних домах. Обломки повредили припаркованные вблизи дом автомобили. Спасатели провели эвакуацию 173 человек.

Вместе со спасателями и росгвардейцами на месте происшествия работают сотрудники Главного следственного управления СКР по Московской области. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщили в пресс-службе ГСУ. Следователи и криминалисты проводят осмотр места ЧП, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Всего к ликвидации последствий инцидента привлечены 274 человека 56 единиц техники, в том числе от МЧС России 214 человек, 33 единицы техники.