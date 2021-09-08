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8 сентября 2021, 12:10

В жилом доме Екатеринбурга произошёл хлопок газа

Скорая помощь

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге на Уралмаше в одном из жилых домов произошёл хлопок газа. ЧП случилось по адресу Индустрии 57/2.

Информацию об этом «Областной газете» подтвердили в МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба». Данные о пострадавших и возможных разрушениях уточняются. «По имеющейся информации, в жилом доме №57/2 по улицы Индустрия произошёл хлопок газа. На место выехали экстренные службы», - сообщили «Облгазете» в ЕДДС.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, к месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Спасатели эвакуировали из дома 36 человек. Возгорания после хлопка не последовало. Разрушений несущих конструкций дома нет. Известно об одном пострадавшем. На месте работают 37 человек, 12 единиц пожарно-спасательной техники.

Областная газета Свердловской области

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