Евгений Зиничев погиб при спасении кинорежиссёра Александра Мельника

Режиссёр также не выжил. Фото: скриншот из видео с YouTube-канала METATEKA FEDORENKO.

В МЧС России сообщили, что глава министерства Евгений Зиничев погиб в Норильске при попытке спасти кинорежиссёра, сценариста Александра Мельника. Однако режиссёр тоже не выжил.

Отмечается, что режиссёр прибыл в Норильск для выбора места съёмок нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути.

"Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника. Александр Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Александр Мельник родился в Черновопартизанске 11 июня 1958 года. На момент смерти ему было 63 года. С 1984 по 1992 годы работал журналистом в редакциях нескольких газет.

Карьеру кинорежиссёра он начал в 2006 году. Александр Мельник известен по художественным фильмам "Новая Земля" (2008 год) и "Территория" (2015 год). Он является членом Гильдии кинорежиссеров России, членом Академии кинематографических искусств "Ника" и лауреатом премии "Ника".

Напомним, несколько часов назад МЧС России сообщило о гибели главы ведомства Евгения Зиничева. Он погиб, спасая человека на учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций в Норильске. Ему было 55 лет.