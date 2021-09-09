Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с хлопком газа в доме Екатеринбурга

По данным МЧС, возгорания после хлопка не последовало, разрушений несущих конструкций дома нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах травмирования екатеринбуржца в многоквартирном доме на Уралмаше. Предварительно известно, что уралец получил травмы в результате хлопка газа.

Инцидент произошёл 8 сентября днём на ул. Индустрии, 57/2. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорания после хлопка не последовало, разрушений несущих конструкций дома нет. Пострадавший мужчина госпитализирован.

"Руководителю указанного следственного управления (главе СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому - прим. ред.) поручено доложить об обстоятельствах травмирования жителя многоквартирного дома в Екатеринбурге в результате хлопка газовоздушной смеси. По данному факту следственными органами СК России проводится проверка, выполняются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств инцидента", - говорится на сайте СКР.

Кроме того, главе свердловского СУ СКР предстоит отчитаться о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого ранее по ч.1 ст.293 УК РФ (Халатность). По делу о возможной халатности свердловских врачей к руководству СК России обратились несколько свердловчанок. Также затребован доклад о проведенных поверки по факту смерти мужчины, лечившегося в той же больнице.

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