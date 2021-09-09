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9 сентября 2021, 09:20

В Ногинске при обрушении в доме погиб сотрудник Центра подготовки космонавтов

Обрушение дома в Ногинске

В результате инцидента в Ногинске были разрушены конструкции четырёх этажей девятиэтажки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области

Старший водолазный специалист Центра подготовки космонавтов Александр Соловьёв погиб при хлопке газовоздушной смеси в девятиэтажке в Подмосковье. Ему было 58 лет. Известно уже о пяти жертвах взрыва в Ногинске.

Александр Соловьёв работал в ЦПК с 2010 года. Он руководил специальной водолазной подготовкой космонавтов и за время работы обучил водолазной профессии более 50 работников Центра и сторонних организаций. Роскосмос опубликовал соболезнования руководства Центра подготовки космонавтов и товарищей по работе.

"Александр Сергеевич имел наработку под водой в различных типах водолазного снаряжения около 4 000 часов, из них 1 910 часов в Центре подготовки космонавтов. Он был наставником для молодёжи, которого уважали, ценили и любили. Военная закалка и стремление выполнять задачи на высоком уровне помогали ему в решении поставленных задач. Он внёс большой вклад в обеспечение подготовки космонавтов к работам в открытом космосе", - говорится в сообщении, опубликованном Роскосмосом.

Напомним, что 8 сентября утром в подмосковном Ногинске в девятиэтажном жилом панельном доме №9а по улице 28 Июня произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента были разрушены конструкции четырёх этажей. Всего повреждены 5 квартир. Открытого горения не возникло. Взрывная волна выбила окна и нарушила остекление балконов в соседних домах. Спасатели провели эвакуацию 173 человек. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

В Ногинске объявлен трёхдневный траур. Отменено празднование 240-летия города.

Областная газета Свердловской области

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