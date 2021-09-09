В Свердловской области за два дня потушили более 80% лесных пожаров

Возможно, завтра лесные пожары в регионе потушат полностью. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжается работа по тушению лесных пожаров. За два дня спасатели ликвидировали чуть больше 80% возгораний.

В регине действует 20 лесных пожаров на площади 1 430,4 га. Из них локализованы 19 возгораний, площадью 1 423,4 га. За сутки огнеборцы ликвидировали 12 пожаров.

В тушении огня принимает участие 351 человек, задействовано 105 единиц техники. Из них 10 пожарных машин, 3 бульдозера и 19 тракторов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, вчера в Свердловской области горело 4 112,9 га леса, ещё днём ранее - 7 сентября - 7 603,7 га.

Также на этой неделе было принято решение о том, что свердловские спасатели получат по 50 тысяч рублей за ликвидацию природных пожаров. Деньги получат 1,7 тысячи человек. Средства выделят из резервного фонда правительства Свердловской области.