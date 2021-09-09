Темы дня

Общество / Происшествия
9 сентября 2021, 13:06

В Свердловской области за два дня потушили более 80% лесных пожаров

Огонь в корнях дерева

Возможно, завтра лесные пожары в регионе потушат полностью. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжается работа по тушению лесных пожаров. За два дня спасатели ликвидировали чуть больше 80% возгораний.

В регине действует 20 лесных пожаров на площади 1 430,4 га. Из них локализованы 19 возгораний, площадью 1 423,4 га. За сутки огнеборцы ликвидировали 12 пожаров.

В тушении огня принимает участие 351 человек, задействовано 105 единиц техники. Из них 10 пожарных машин, 3 бульдозера и 19 тракторов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, вчера в Свердловской области горело 4 112,9 га леса, ещё днём ранее - 7 сентября - 7 603,7 га.

Также на этой неделе было принято решение о том, что свердловские спасатели получат по 50 тысяч рублей за ликвидацию природных пожаров. Деньги получат 1,7 тысячи человек. Средства выделят из резервного фонда правительства Свердловской области.

Сюжет

Лесные пожары в Свердловской области
Следим за ситуацией с природными возгораниями.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.09.2021, 14:15 / Общество
В Свердловской области до октября закрыли движение на участке трассы М-5
09.09.2021, 13:55 / Общество
В России за сутки выявили 18 380 случаев COVID-19
09.09.2021, 13:49 / Экономика
На аукцион про продаже "Рефтинской" птицефабрики никто не заявился
09.09.2021, 13:44 / Общество
За сутки в Свердловской области COVID-19 подхватили 505 человек
09.09.2021, 13:43 / Спорт
Перед Универсиадой в Екатеринбурге пройдёт суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола