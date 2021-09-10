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10 сентября 2021, 08:00

В Нижнем Тагиле 21-летний водитель сбил 81-летнюю женщину

ДТП на дороге в тёмное время суток

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Установлено, что пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм 81-летняя женщина скончалась на месте ДТП, до прибытия скорой. 

Авария произошла накануне поздно вечером у дома № 1 по ул. Береговая – Ударная. 21-летний водитель Kia Spectra ехал со стороны ул. Челюскинцев, когда допустил наезд на пенсионерку. Мужчина пояснил, что не заметил пешехода, так как на женщине была одежда тёмных цветов и без световозвращающих элементов.

По результатам освидетельствования водитель оказался трезв. По факту ДТП с гибелью пешехода ведётся следствие.

"Ежегодно осенью значительно увеличивается количество наездов на пешеходов. Это связано с резким ухудшением погодных условий, ранним наступлением сумерек, выпадением осадков, наличием многочисленных бликов от мокрого асфальта, что создает условия недостаточной видимости для водителей. Более 90% наездов на пешеходов с тяжёлыми последствиями совершаются именно в тёмное время суток. Обеспечение видимости пешехода – это важный способ предотвращения ДТП, и об этом должен позаботиться сам пешеход. Для этого необходимо применять световозвращающие элементы, располагать их нужно на верхней одежде, рюкзаках, сумках, детских колясках", - напомнили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В ведомстве рассказали ещё об одной аварии со смертельным исходом. 9 сентября вечером в Рефтиском ГО иномарка наехала на двух женщин 1974 года рождения. ДТП произошло на 1-м км автодороги Ново-окунево – п. Рефтинский. Пешеходы находились на дороге, но не собирались её переходить, на обеих женщинах былатёмная одежда. В результате наезда одна из них скончалась на месте происшествия, другая доставлена в ГАУЗ СО ГБ г. Асбеста с переломами плеча и голени, с характерными признаками опьянения.

Областная газета Свердловской области

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