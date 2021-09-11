В Липецкой области в результате хлопка газа погибли три человека

В результате ЧП погибли три человека. Фото: правительство Липецкой области

В двухэтажном жилом доме в Ельце Липецкой области сегодня, 11 сентября, произошёл хлопок бытового газа. В результате детонации газо-воздушной смеси погибли три человека.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 00:52 мск, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. На вызов изначально выехали 15 человек и четыре единицы техники. В разборе завалов участвовали уже 256 человек с применением 58 единиц техники.

В результате взрыва один из двух подъездов, в котором было 8 квартир был полностью разрушен. Среди погибших один ребёнок. Также погибла женщина 1971 года рождения и пожилой мужчина. Кроме того, травмы получили шесть человек. Медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ («выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Липецкой области, в качестве приоритетных версий рассматриваются утечка бытового газа и неисправность газового оборудования. Ход расследования взяла на контроль прокуратура региона. Кроме того, ведомство организовало свою проверку по факту ЧП.

Власти Липецкой области заявили, что окажут помощь жильцам дома. Пункт временного размещения организовали на базе центра туризма. Дом после взрыва был признан аварийным и подлежит расселению. «Главой Липецкой области принято решение о выделении средств из резервного фонда. 1,5 миллиона рублей составит компенсация при полном разрушении жилья и погибших в семье, 1 миллион рублей - при частичном разрушении жилья и погибших в семье, 500 тысяч рублей при частичном ущербе жилья», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что это уже второй хлопок газа на этой неделе, приведший к человеческим жертвам и значительным разрушениям. Как писала «Областная газета», 8 сентября утром в подмосковном Ногинске в девятиэтажном жилом панельном доме №9а по улице 28 Июня произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента были разрушены конструкции четырёх этажей. Всего повреждены 5 квартир. Открытого горения не возникло. Взрывная волна выбила окна и нарушила остекление балконов в соседних домах. Спасатели провели эвакуацию 173 человек. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.