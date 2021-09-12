Полицейские Екатеринбурга задержали мужчину, запершегося в квартире с гранатой

Причиной происшествия стала бытовая ссора, а сама граната оказалась муляжом. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

В Екатеринбурге на улице Союзной сотрудники полиции задержали мужчину, который заперся в квартире с гранатой. Причиной происшествия стала бытовая ссора, а сама граната оказалась муляжом.

После получения сообщения об инциденте, сотрудники полиции и Росгвардии эвакуировали жильцов дома по адресу Союзная, 27 и оцепили территорию. В течение часа мужчина был задержан.

По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, причиной такого поведения гражданина Трутнова 1977 года рождения стала бытовая ссора с женщиной, после которой она ушла из дома. В свою очередь, мужчина предупредил её, что если она обратиться за помощью в полицию, последуют печальные последствия, но женщину это не остановило.

"Мужчина долгое время злоупотреблял алкоголем. В настоящее время он уже задержан и доставлен в дежурную часть для допроса. Никаких взрывных устройств у мужчины не было. Так он пытался напугать свою женщину, чтобы она вернулась домой после ссоры. Тем не менее сыщики обнаружили и изъяли у него муляж ручной противопехотной гранаты Ф-1, более известной в народе под названием "лимонка", – заявил "ОГ" Валерий Горелых.

Спецоперации полиции и Росгвардии дали отбой. После проверки всех обстоятельств произошедшего полицией будет принято обоснованное процессуальное решение.