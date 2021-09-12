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Общество / Происшествия
12 сентября 2021, 21:46

Упавший в Иркутской области самолёт L-410 мог быть собран на Урале

самолёт Л-410

19-местные самолёты Л-410 производит в Свердловской области Уральский завод гражданской авиации. Фото: Станислав Мищенко

Самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Иркутской области, упав с низкой высоты. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Отметим, что воздушное судно могло быть собрано на Уральском заводе гражданской авиации.

Двухмоторный самолёт, предназначенный для региональных воздушных линий, следовал из Иркутска в село Казачинское. В районе пункта назначения и произошло крушение. Воздушное судно заходило на посадку и упало с низкой высоты. Есть пострадавшие, все живы. На месте происшествия работают спасатели, вылетел вертолёт Ми-8 МЧС из Иркутска.

Среди возможных причин ЧП рассматриваются ошибка экипажа при попытке сесть в тумане и отказ двигателя.

"В 18.15 (мск) поступило сообщение о жёсткой посадке двухмоторного самолёта L-410 в Казачинско-Ленском р-не Иркутской области, в 4 км от с. Казачинское. По предварительным данным, на борту 14 человек и 2 члена экипажа. Силы средства выдвинулись на место", - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Проверку начала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта"), пишет ТАСС. Самолёт принадлежит компании ООО "Аэросервис". 

Напомним, что Уральский завод гражданской авиации занимается реализацией проекта по выпуску 19-местных самолётов Л-410 с 2015 года. В 2018 году во второй очереди особой экономической зоны "Титановая долина" УЗГА открыл цех локализации производства самолётов региональной авиации. Воздушные судна Л-410 производятся в нескольких вариантах: для перевозки пассажиров и грузов, как санитарный борт и как учебно-тренировочный самолёт для пилотов гражданской авиации. Для посадки на мягкий грунт, снег и воду разработаны поплавковое и лыжное шасси.

Справка "ОГ"

Л-410 создавался совместно Чехословакией и СССР с учётом суровых условий эксплуатации. Самолёт идеален для местных авиалиний: он может взлетать с грунтовых аэродромов и совершать в этих условиях посадку. С 2016 года Л-410 оснащён лыжами. Русское географическое общество эксплуатирует самолёты для экспедиций на Северный и Южный полюсы.

Сегодня самолёты семейства L 410 летают более чем в 50 странах на пяти континентах. Наибольшим спросом они пользуются в России, Африке, Юго-Восточной Азии, Южной Америке и Европе.

Основные характеристики самолёта Л-410:

  • Экипаж — два пилота;
  • Пассажиры — 17-19 человек;
  • Максимальная дальность полёта — 675 км;
  • Максимальная крейсерская скорость — 246 км/ч (405 км);
  • Двигатели GE H80-200;
  • Мощность двигателей — 597 кВт каждый;
  • Коммерческая нагрузка — 1800 кг.
Областная газета Свердловской области

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