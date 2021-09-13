Четыре человека погибли при крушении самолёта Л-410 в Иркутской области

Самолёт Л-410, предназначенный для региональных воздушных линий, следовал из Иркутска в село Казачинское. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

12 сентября вечером самолёт Л-410 упал с низкой высоты в Иркутской области, в районе села Казачинское. Большинство пассажиров оказались заблокированы в искорёженной машине. Позднее стало известно о четырёх погибших, в том числе пилоте.

По данным главы региона, среди жертв крушения двухмоторного воздушного судна - жители Иркутска, Ангарска и Магистрального. Всего на борту находились 14 пассажиров и 2 пилота. 12 человек были переданы медикам. Трое из них, в том числе второй пилот, получили сложные переломы и находятся в тяжёлом состоянии. Одна из пострадавших была прооперирована на месте.

"В среду, 15 сентября, в Иркутской области будет объявлен День траура. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана материальная помощь. Родным погибших – 1 млн рублей, пострадавшим в тяжёлом состоянии – 500 тысяч рублей, в среднем – 250 тысяч рублей, пострадавшим, получившим лёгкие травмы, – 100 тысяч рублей", - говорится на официальном сайте Иркутской области.

Напомним, что самолёт Л-410, предназначенный для региональных воздушных линий, следовал из Иркутска в село Казачинское. В районе пункта назначения и произошло крушение. Воздушное судно заходило на посадку, на второй круг и упало с низкой высоты.

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Наше издание предположило, что 19-местное воздушное судно могло быть собрано на Урале. Уральский завод гражданской авиации занимается реализацией этого проекта в Свердловской области с 2015 года. В 2018 году во второй очереди особой экономической зоны "Титановая долина" УЗГА открыл цех локализации производства самолётов региональной авиации.

Однако позднее стало известно, что потерпевший крушение борт был выпущен в 2014 году. Перед вылетом он прошёл технический осмотр. Об этом заявил ТАСС гендиректор эксплуатирующей самолёт авиакомпании "Аэросервис".