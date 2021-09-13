Лодочная станция горела ночью в Екатеринбурге

На площади 100 кв. м повреждены перегородки, перекрытия 1-го и 2-го этажа и хозяйственный инвентарь в здании лодочной станции Фото: из Instagram лодочной станции, который не ведётся с 2018 года

В Екатеринбурге в ночь на 13 сентября тушили лодочную станцию на ул. Гражданской. Площадь пожара составила 100 кв. м.

Возгорание произошло после полуночи. На место происшествия выезжали 20 спасателей на шести спецмашинах.

"Открытое горение было ликвидировано в 00:41, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01:56. Установлено, что на площади 100 кв. м повреждены перегородки, перекрытия 1-го и 2-го этажей и хозяйственный инвентарь в здании лодочной станции", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что лодочная станция находится на Гражданской, 21 и на сегодня не действует.