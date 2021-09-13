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Общество / Происшествия
13 сентября 2021, 09:38

Прокуратура организовала проверку из-за незапланированной посадки самолёта в Кольцово

Самолёт взлетает

Из Кольцово судно вылетело в Новосибирск в 8:11. Фото: Евгения Скачкова

Самолёт"Уральскихавиалиний"незапланированносовершилпосадкуваэропортуКольцово. Транспортнаяпрокуратураорганизовалапроверку.

Инцидент произошёл накануне ранним утром. Самолёт, выполняющий рейс U6-100 по маршруту Москва - Новосибирск внепланово приземлился в аэропорту Кольцово из-за технической неисправности - у судна были зафиксированы неустойчивые показания датчика скорости, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. 

"Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На борту находилось 182 пассажира, в том числе 11 детей. Пострадавших нет. Само судно повреждений не получило. Самолёт вылетел в Новосибирск через несколько часов после приземления. 

Областная газета Свердловской области

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