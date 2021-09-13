В сгоревшем доме в селе Логиново обнаружили трёх погибших мужчин

Организована доследственная проверка. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале Белоярская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с обнаружением трёх погибших мужчин 1995 и 1996 годов рождения. Их нашли во время тушения пожара в дачном посёлке «Златобор» в селе Логиново.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, пожар в одном из дачных домиков произошёл сегодня, 13 сентября, около 10:20. По предварительным данным, хозяин участка со своими знакомыми распивал спиртное. Он уснул в беседке, а когда проснулся, увидел, что постройка объята пламенем. Он позвонил пожарным.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается. Органы предварительного расследования назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы. Для координации работы правоохранительных органов на место ЧП выезжал и.о. Белоярского межрайонного прокурора Николай Кузнецов. Ход и результаты проверки находятся на контроле межрайонной прокуратуры.