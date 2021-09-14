Из-за отключения электричества в центре Екатеринбурга не работают светофоры

В центре Екатеринбурга отключилось электричество. Из-за этого перестали работать некоторые светофоры на перекрёстках. На дорогах образовались пробки.

В разгар рабочего дня жители города стали сообщать, что пропало электричество. На перекрёстках Малышева - Восточная и Ленина - Луначарского перестали работать светофоры.

Как рассказали корреспонденту "Областной газеты" в пресс-службе "Россети Урал", было зафиксировано технологическое нарушение на линии 110 киловольт. Она обеспечивает электричеством часть центра города и часть Юго-Западного района. Как раз из этих районов в редакцию начали поступать сообщения об отсутствии света в домах и офисах.

"Бригады выехали на место. Мы вновь не исключаем внешнее воздействие. По данным наших датчиков, это произошло в районе кабельной линии, и, как правило, это происходит из-за внешнего воздействия. Но это предварительные причины", - пояснили в пресс-службе электросетевой компании.