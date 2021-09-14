Причиной блэкаута в Екатеринбурге названа незаконная вырубка леса в Юго-западном лесопарке

Линии электропередач пострадали из-за несанкционированной вырубки леса. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге установили причину массового отключения электроэнергии в центре и на Юго-Западе города. Это произошло из-за повреждения линий электропередачи в ходе несанкционированной вырубки леса.

Об этом рассказали в пресс-службе электросетевой компании. "В результате осмотра специалистами компании "Россети Урал" отключившейся сегодня кабельно-воздушной линии 110 кВ "Петрищевская - Ясная, II цепь" в юго-западном лесопарке было выявлено повреждение воздушного участка высоковольтной линии в результате несанкционированной вырубки леса в охранной зоне ЛЭП", - говорится в сообщении.

Специалисты уже приступили к восстановительным работам. Оценку ущерба от незаконных действий произведут позже. Энергетики планируют привлечь правоохранительные органы, чтобы установить виновников аварии, которые скрылись с места происшествия.

Напомним, несколько часов назад в центре и на Юго-Западе Екатеринбурга пропало электричество. Отключились светофоры, из-за чего машины встали в пробки. На данный момент электроснабжение полностью восстановлено. Сотрудники Роспотребнадзора проведут проверки в социально значимых объектах уральской столицы. В частности, специалисты проверят условия хранения вакцин в медучреждениях.