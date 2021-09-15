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15 сентября 2021, 18:00

"Октагон. Урал" указал на проблемы в механизме блокировки СМИ в России после инцидента с "Облгазетой"

"ОГ" с табличкой "Блокировка сайта"

Сайт был не доступен почти сутки. Фото: Павел Ворожцов/Геннадий Богатырёв

Журналистское сообщество отреагировало на блокировку сайта "Областной газеты" Роскомнадзором. В частности, издание "Октагон. Урал" заявило, что этот инцидент вскрыл серьёзные недостатки в системе отслеживания и блокировки нежелательного контента.

Сегодня на сайте издания появился материал Игоря Лесовских "У судов возникли проблемы с сатирой", в котором подробно рассказывается о ситуации вокруг блокировки сайта "ОГ", произошедшей вечером 10 сентября. 

"Октагон. Урал" рассказывает о всех судебных процессах, которые коснулись сатирической публикации "Красной бурды" "Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли" от 9 ноября 2017 года. Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что "инцидент с сайтом "Областной газеты" выявил серьёзные проблемы в системе мониторинга и блокировки нежелательного контента в российском сегменте интернета".

Один и тот же материал может быть признан незаконным неоднократно. По мнению "Октагон. Урал", главная проблема урегулирования ситуации - это несовершенный механизм межведомственного взаимодействия. 

"Районные прокуроры не могут знать о том, был ли найденный ими материал проверен их коллегами из других регионов. Суды не вправе не рассмотреть по существу иск прокурора, а территориальные отделения РКН обязаны исполнять решения суда", - подводится итог в материале.

Напомним, сайт "Облгазеты" не работал с вечера 10 сентября до 14:41 11 сентября. По словам главного редактора "ОГ" Дмитрия Полянина, снятие блока произошло благодаря мощнейшему общественному резонансу, действиям председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина и почти молниеносной реакции московских коллег. 

Роскомнадзор сообщил СМИ о непричастности к блокировке сайта, но "ОГ" собрала доказательства, опровергающие заявление РКН. Они опубликованы в материале "Впечатление, что кто-то заказал...". Кто?".

Сюжет

Блокировка сайта "Областной газеты"
Реакция читателей, журналистов и властных структур.

Областная газета Свердловской области

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