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Общество / Происшествия
16 сентября 2021, 08:01

В столице Урала ночью сгорела Mitsubishi Grandis

Спасатели тушат загоревшийся автомобиль

На площади 5 кв. м оказались повреждены кузов, салон и моторный отсек автомобиля Mitsubishi Grandis. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожар произошёл на ул. Декабристов в Екатеринбурге. Огонь повредил кузов, салон и моторный отсек Mitsubishi Grandis.

Сообщение о возгорании иномарки поступило в диспетчерскую около полуночи. На место происшествия выезжали 6 спасателей на двух спецмашинах.

"Им удалось справиться с огнём в течение двух минут. На площади 5 кв. м оказались повреждены кузов, салон и моторный отсек автомобиля Mitsubishi Grandis", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

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