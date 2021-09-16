В столице Урала ночью сгорела Mitsubishi Grandis

Пожар произошёл на ул. Декабристов в Екатеринбурге. Огонь повредил кузов, салон и моторный отсек Mitsubishi Grandis.
Сообщение о возгорании иномарки поступило в диспетчерскую около полуночи. На место происшествия выезжали 6 спасателей на двух спецмашинах.
"Им удалось справиться с огнём в течение двух минут. На площади 5 кв. м оказались повреждены кузов, салон и моторный отсек автомобиля Mitsubishi Grandis", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
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