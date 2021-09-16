В Свердловской области в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали пять человек

Автобус врезался в КАМАЗ, который совершал поворот. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области автобус с вахтовиками столкнулся с грузовиком. Пострадали пять человек.

Столкновение произошло на 230-м км трассы Екатеринбург - Серов накануне поздно вечером. Водитель автобуса "Neoplan", в котором из Перми в ХМАО ехали вахтовики, при обгоне не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с грузовиком "КАМАЗ" с полуприцепом "Когель". Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В результате пострадал 47-летний водитель автобуса и четыре пассажира. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу. Мужчина, который был за рулём грузовика, не пострадал.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель автобуса ранее шесть раз привлекался к административной ответственности. Освидетельствование показало, что оба мужчины за рулём были трезвы. Также каждый из них использовал ремень безопасности.

"По факту ДТП органами полиции выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится административное расследование, ход которого взят органами прокуратуры на контроль", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Госавтоинспекция напоминает о соблюдении ПДД. Они просят водителей не совершать рискованных маневров, опасных обгонов. Неправильная оценка расстояния или бокового интервала до двигающихся впереди автомобилей может привести к гибели людей.

Читайте также:

В Нижнем Тагиле 21-летний водитель сбил 81-летнюю женщину.