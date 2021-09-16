На свердловской станции Гороблагодатская с рельсов сошли три вагона

Специалисты устанавливают причины схода вагонов. Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Свердловской области в ночь на 16 сентября на станции Гороблагодатская при производстве маневровых работ произошёл сход трёх вагонов. Два из них опрокинулись. Произошло также повреждение опор линии электропередачи.

ЧП случилось в 03:50. Как рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали Нижнетагильский транспортный прокурор и оперативно-следственная группа.

Задержки движения поездов допущено не было. Железнодорожные пути не повреждены, вред окружающей среде не причинён. Специалисты устанавливают причины схода вагонов. Два вагона уже удалось установить на железнодорожный путь. По итогам проверки будет дана оценка действий должностных лиц по исполнению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, в конце июня под Ревдой с рельсов сошли сразу восемь вагонов грузового поезда. В связи с ЧП пассажирские составы пришлось направить по альтернативному пути. Как писала "Областная газета", авария произошла на перегоне Ревда – Решёты двухпутного электрифицированного участка Решёты – Дружинино. В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути.