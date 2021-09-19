Серовский прокурор проводит проверку на месте катастрофы гидросамолёта "Белый ястреб" в ХМАО

Самолёт рухнул в 91 км от города Советский ХМАО-Югры. Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В 91-ом километре от города Советский вблизи озера Глубокого двухмоторный гидросамолёт потерпел крушение при жёсткой посадке на воду. Серовский транспортный прокурор проводит проверку на месте катастрофы.

Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. Также на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе сотрудников Нижнетагильского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК РФ, Югорского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по ХМАО-Югре, ОМВД России по г. Советский.

В настоящее время обнаружены погибшие пилот и его супруга. Судно извлекли из воды. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ.

Сотрудниками правоохранительных органов проводится осмотр гидросамолёта, тел погибших, планируется назначение необходимых судебных экспертиз, изъятие всех образцов топлива и масла с узлов и агрегатов изъятие полетной документации.

Причины катастрофы ещё устанавливаются. Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.