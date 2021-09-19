В центре Екатеринбурга обрушилась стена здания-памятника на Радищева

Стена обрушилась на припаркованный рядом автомобиль. Фото: Максим Филиппович

В центре Екатеринбурга возле "Гринвича" обрушилась стена здания, которое является памятником культурного наследия. Историческая постройка уже несколько лет находится в удручающем состоянии.

Стена обрушилась у одного из корпусов усадьбы купца Ваганова, построенной в конце XIX века. Здание "Торговая лавка в кирпичном стиле" является памятником культурного наследия регионального значения.

По фотографиям видно, что пострадал припаркованный рядом автомобиль. Кирпичи упали прямо на капот автомобиля ВАЗ-2105.

"Днём 19 сентября поступило сообщение об обрушении части фасада неэксплуатируемого 1-этажного кирпичного строения по ул.Радищева. Пострадавших в результате происшествия нет. Реагирование пожарно-спасательных подразделений не потребовалось", - рассказали корреспонденту "Областной газеты" в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Само здание-памятник уже давно находится в плачевном состоянии. Крыши нет, до происшествия стены постройки подпирались балками, фасад затянут строительной сеткой.

В пресс-службе горадминистрации корреспонденту "Областной газеты" пояснили, что состояние объекта - полная ответственность частного собственника, в распоряжении которого находится здание.