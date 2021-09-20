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20 сентября 2021, 12:02

В Пермском госуниверситете произошла стрельба. Есть пострадавшие

скрин поста

Администрация вуза попросила студентов закрыться изнутри. Фото: скрин поста в официальной группе университета во "Вконтакте"

В Пермском государственном университете неизвестный человек открыл огонь. Сообщается о пострадавших.

Телеграмм-каналы публикуют короткие видео, на которых видно, как студенты, спасаясь, выпрыгивают из окна второго этажа.

"Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Всё службы города и университета приведены в готовность", - сообщается в официальной группе университета во "Вконтакте".

Ранее там же был размещён призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах, а тех, кто только на пути в вуз - разворачиваться.

Позже РБК сообщил, что оружие у стрелка - огнестрельное.

Областная газета Свердловской области

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