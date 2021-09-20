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20 сентября 2021, 12:45

При стрельбе в Пермском госуниверситете погибло восемь человек

Винтовка и пули

У стрелка было огнестрельное оружие. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня днём в Пермском госуниверситете началась стрельба. Спустя некоторое время стрелка задержали, он был ранен. Парень успел убить восемь человек.

Источники РБК, близкие к МВД, сообщили о том, что стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, он был студентом вуза. У парня нашли огнестрельное оружие.

По информации ТАСС, стрелка задержали, но он был ранен и позже скончался. Следственный комитет возбудил дело об убийстве двух и более лиц. В Минздраве рассказали, что при стрельбе пострадало 14 человек, 5 человек погибло. Следственный комитет чуть позже сообщил, что число жертв возросло до восьми, а пострадавших - до 19.

Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с трагическими событиями в ВУЗе, сообщает пресс-служба Правительства России.

Подобные трагические инциденты в образовательных учреждениях, к сожалению, не редкость.

В этом году 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175 в КазаниПогибли 9 человек, в том числе 7 детей, одна учительница и ещё одна женщина.

17 октября 2018 18-летний Владислав Росляков открыл огонь в Керченском политехническом колледже. Тогда его жертвами стали 20 человек, ещё около 50 - пострадали.

Областная газета Свердловской области

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