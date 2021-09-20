На борту самолёта, летевшего из Антальи в Екатеринбург, скончалась женщина

Инцидент произошёл на борту самолёта "Уральских авиалиний". Фото: Евгения Скачкова

Самолёт "Уральских авиалиний", летевший по маршруту Анталья - Екатеринбург, экстренно приземлился в Сочи. Это произошло из-за смерти пассажирки на борту судна.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

"Во время выполнения рейса U61070 по маршруту Анталья - Екатеринбург у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Сочи", - говорится в сообщении.

Первую медицинскую помощь на борту самолёта женщине оказывали члены экипажа и врач из числа пассажиров. Пассажирка скончалась до прибытия в аэропорт. Причины не уточняются.

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