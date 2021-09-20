Темы дня

Общество / Происшествия
20 сентября 2021, 14:18

На борту самолёта, летевшего из Антальи в Екатеринбург, скончалась женщина

Самолёт

Инцидент произошёл на борту самолёта "Уральских авиалиний". Фото: Евгения Скачкова

Самолёт "Уральских авиалиний", летевший по маршруту Анталья - Екатеринбург, экстренно приземлился в Сочи. Это произошло из-за смерти пассажирки на борту судна.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

"Во время выполнения рейса U61070 по маршруту Анталья - Екатеринбург у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Сочи", - говорится в сообщении.

Первую медицинскую помощь на борту самолёта женщине оказывали члены экипажа и врач из числа пассажиров. Пассажирка скончалась до прибытия в аэропорт. Причины не уточняются.

Читайте также:

Вылетевший из Кольцово самолёт вернулся обратно из-за отказа двигателя.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.09.2021, 14:18 / Общество
На борту самолёта, летевшего из Антальи в Екатеринбург, скончалась женщина
20.09.2021, 14:07 / Политика
Свердловские единороссы по итогам выборов потеряли два одномандатных округа в Заксобрание области
20.09.2021, 14:07 / Общество
За сутки в России коронавирус подтвердили у 20 174 человек
20.09.2021, 13:53 / Общество
COVID-19 в Свердловской области за сутки подхватили 506 человек
20.09.2021, 12:56 / Общество
В ДТП с грузовиками на федеральной трассе в Свердловской области один человек погиб, двое пострадали