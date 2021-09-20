Семьи погибших при стрельбе в Перми получат по миллиону рублей

Завра в Пермском крае - день траура. Фото: Алексей Кунилов

При стрельбе в Пермском госуниверситете (ПГНИУ) погибло шесть человек. Семьи каждого из них получат по одному миллиону рублей. Пострадавшим назначили выплаты от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Оказать материальную помощь поручил губернатор Пермского края.

"Семьям погибших направят по 1 млн руб., раненым в результате стрельбы – по 500 тыс. руб. Также по 100 тыс. руб. будет выплачено тем, кто получил травмы. Средства поступят из резервного фонда Правительства Пермского края", - сообщается в Telegram-канале правительства Пермского края.

Как сообщает ТАСС, в Пермь вылетели самолёт Ил-76 и вертолёт Ми-8 МЧС России для оказания помощи пострадавшим. Они доставят медиков и необходимое спецоборудование. Туда по поручению Михаила Мишустина вылетел министр здравоохранения Михаил Мурашко. Вместе с ним отправился министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

На месте происшествия работают психологи МЧС России.

В группе университета во "Вконтакте" также сообщают, что очно поддержку очевидцам оказывает центр психолого-педагогической помощи. Там же объявлен сбор крови для пострадавших в пермской краевой станции переливания крови.

Напомним, инцидент произошёл сегодня около 11 часов утра. 18-летний Тимур Бекмансуров проник на территорию кампуса Пермского университета с огнестрельным оружием и открыл стрельбу на улице. Затем продолжил стрелять в корпусе университета. По последним данным, шесть человек погибли, 28 пострадали. При задержании стрелка ранили. Сначала сообщалось, что он погиб, но злоумышленник выжил. Сейчас он в тяжёлом состоянии в реанимации.