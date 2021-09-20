Житель Алма-Аты расстрелял пятерых человек, включая двух полицейских

Житель города Алма-Аты открыл стрельбу по сотрудникам полиции и судебным приставам, которые исполняли постановление суда о выселении его из дома. Фото: Алексей Кунилов.

В понедельник, 20 сентября, житель города Алма-Аты открыл стрельбу по сотрудникам полиции и судебным приставам, которые исполняли постановление суда о выселении его из дома. В результате нападения погибли пять человек, среди которых двое полицейских.

Мужчина уже задержан.

"В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома - гражданин 1967 года рождения - проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям", - сообщает ТАСС со ссылкой на департамент полиции Алма-Аты.

Смертельные огнестрельные ранения получили пять человек, включая двух сотрудников полиции.

Напомним, что это не единственная трагедия, произошедшая сегодня. Около 11 часов утра 18-летний Тимур Бекмансуров проник на территорию кампуса Пермского научно-исследовательского университета с огнестрельным оружием и открыл стрельбу на улице. Затем продолжил стрелять в корпусе университета. По последним данным, шесть человек погибли, 28 пострадали. При задержании стрелка ранили. Сначала сообщалось, что он погиб, но злоумышленник выжил. Сейчас он в тяжёлом состоянии в реанимации.

В Пермь вылетели самолёт Ил-76 и вертолёт Ми-8 МЧС России для оказания помощи пострадавшим. Они доставят медиков и необходимое спецоборудование. Туда по поручению Михаила Мишустина вылетел министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Правительство Пермского края выплатит семьям погибших от рук стрелка по 1 млн рублей. Пострадавшие в результате нападения получат от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Жители Перми начали устраивать стихийные мемориалы погибшим в ПНИУ.