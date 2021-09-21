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21 сентября 2021, 08:00

В Екатеринбурге ночью полыхали две машины

Спасатели тушат загоревшийся автомобиль

Оба пожара произошли на Уктусе около 4:00. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь нап 21 сентября горели сразу две машины. Оба возгорания произошли на Уктусе.

Первым загорелся "ВАЗ 2110" в пер. Каслинский. Около 4:00 на место происшествия выезжали 8 спасателей на двух спецмашинах. Они справились с огнём в течение двух минут. В результате на площади 5 кв. м оказались повреждены моторный отсек и кузов машины.

Около 4:20 в МЧС поступил уже новый звонок - о возгорании "ВАЗ 21014" на ул. Мраморская. В тушении понадобилась помощь также 8 огнеборцев и двух единиц спецтехники. Огонь был потушен за две минуты, однако автомобиль спасти не удалось. Он выгорел полнотью на площади трёх кв. м.

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Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

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