В Екатеринбурге ночью вспыхнул пожар в садах на Чусовском тракте

Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились уже под утро. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 22 сентября пожар произошёл в садовом товариществе на 8-ом км Чусовского тракта в Екатеринбурге. Сгорели частный дом, баня и надворные постройки.

Площадь возгорания в СНТ "Малахит-2" составила 108 в. м. На место происшествия выехжали 17 спасателей на пяти спецмашинах.

"Сообщение о возгорании в садах поступило в диспетчерскую в 00:16. Открытое горение было ликвидировано в 1:20. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились уже под утро, в 5:28", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Возгораний в садах этим летом и этой осенью много. Последние крупные пожары произошли в начале сентября. Так, в ночь на 1 сентября садовые дома горели сразу в трёх СНТ. В СНТ "Энергостроитель" сгорело 10 садовых построек на площади 1000 кв. м. В СТ "Железнодорожник" при пожаре в доме на улице Воронина погиб ребёнок, ещё двое человек пострадали. Предположительно возгорание началось после растопки бани. Кроме того, в коллективном саду на Сибирском тракте на площади 100 кв. м огонь уничтожил дом и надворные постройки. На следующий день в Первоуральском ГО сгорели пять садовых домов в коллективном саду "№22" на ул. Учительской, ещё два дома были повреждены огнём. Площадь пожара составила 364 кв. м.

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