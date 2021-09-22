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22 сентября 2021, 10:38

В Карпинске на площади 800 "квадратов" полыхает административное здание

пожар

Спасатели принимают меры по тушению огня. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Карпинске на улице Заречной горит кровля и помещения административного здания. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 8:25. До приезда спасателей 30 человек самостоятельно покинули здание. Информации о пострадавших нет.

На месте происшествия работают 17 огнеборцев. В 09:15 пожар был локализован. Сейчас принимаются меры по тушению огня.

"Быстрому распространению огня способствовали сгораемые конструкции кровли и большая горючая загрузка внутри здания", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Свердловской области.

По уточнённой данным на 11:17 площадь пожара составила 864 "квадратов". Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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