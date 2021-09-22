В Карпинске на площади 800 "квадратов" полыхает административное здание

В Карпинске на улице Заречной горит кровля и помещения административного здания. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 8:25. До приезда спасателей 30 человек самостоятельно покинули здание. Информации о пострадавших нет.
На месте происшествия работают 17 огнеборцев. В 09:15 пожар был локализован. Сейчас принимаются меры по тушению огня.
"Быстрому распространению огня способствовали сгораемые конструкции кровли и большая горючая загрузка внутри здания", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Свердловской области.
По уточнённой данным на 11:17 площадь пожара составила 864 "квадратов". Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.
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