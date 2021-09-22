В МВД опровергли информацию о проникновении вооружённого мужчины в свердловскую школу

Это была плановая тренировка сотрудников правоохранительных органов. Фото: Алексей Кунилов

В ГУ МВД по Свердловской области опровергли информации о проникновении вооружённого мужчины в школу №1 в Туринске. Это была плановая тренировка.

Днём "Интерфакс" со ссылкой на чиновников в администрации Туринского ГО сообщил, что неизвестный мужчина пронёс в школу №1 охотничье ружьё и был задержан до того, как успел им воспользоваться. При этом, когда корреспондент "Областной газеты" дозвонился до приёмной в администрации Туринского городского округа, там сообщили, что все ушли на обед и от комментариев отказались.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пояснили, что в школу не проникал злоумышленник. Там проходила плановая тренировка.

"Не произошло ничего криминального на территории муниципального образования и в служебных помещениях школы, о которой идёт речь. Местные правоохранительные органы проводят плановую тренировку по действиям при возникновении ЧС", - рассказал "ОГ" начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.