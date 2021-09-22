Президент РФ наградил орденом Мужества полицейского, обезвредившего пермского стрелка

20 сентября, получив сигнал о стрельбе в Пермском госуниверситете, полицейские первыми прибыли к месту происшествия. Фото: ГУ МВД РФ по Пермскому краю

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о награждении полицейских из Перми госнаградами. Константин Калинин и Владимир Макаров удостоены ордена Мужества и медали "За отличие в охране общественного порядка" соответственно.

Известно, что оба они работают госавтоинспеторами. 20 сентября, получив сигнал о стрельбе в Пермском госуниверситете, полицейские первыми прибыли к месту происшествия. Владимир Макаров помогал эвакуировать студентов, а Константин Калинин вошёл в здание вуза. Там он увидел молодого человека с ружьём, и когда тот начал стрелять, обезвредил злоумышленника, применив табельное оружие. После того, как нападавший упал, Калинин подбежал к нему, зафиксировал его движения, убрал ружьё, патроны и нож в сторону и начал оказывать первую помощь.

"По Министерству внутренних дел Российской Федерации за мужествуо отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества: Калинина Константина Михайловича – младшего лейтенанта полиции. Медалью "За отличие в охране общественного порядка" Макарова Владимира Александровича – старшего лейтенанта полиции", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля.

По данным ГУ МВД по Пермскому краю, Константину Калинину также досрочно присвоено очередное специальное звание "лейтенант полиции", а его напарнику - "капитан полиции".

Фото: с сайта Кремля

Напомним, что в понедельник около 11:00 18-летний Тимур Бекмансуров проник на территорию кампуса Пермского университета с огнестрельным оружием и открыл огонь. При задержании злоумышленника ранили. Сначала сообщалось, что он погиб, но позже эту информацию опровергли. Сейчас нападавший в тяжёлом состоянии находится в реанимации, его прооперировали. От его рук погибли 6 человек, ещё 43 пострадали.