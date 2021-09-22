Темы дня

Общество / Происшествия
22 сентября 2021, 16:09

Силовики не подтверждают информацию о задержании террористов в Екатеринбурге

наручники

В силовых структурах информацию о задержании опровергают. Фото: Павел Ворожцов

В Интернете распространилась информация, что в Екатеринбурге задержаны гражданин России и четверо выходцев из Таджикистана, являющиеся приверженцами идеологии запрещённого в России террористического движения "Талибан". По данным телеграм-канала BAZA, злоумышленники готовили теракты. Силовики сообщили "Облгазете", что им ничего об этом не известно.

В соцсетях сообщается, что россиянин и его подельник из Таджикистана подозреваются в создании запрещённого террористического сообщества в столице Урала. Для этого они якобы стали вербовать сторонников. Штаб незаконной ячейки располагался в одной из квартир на улице Свердлова, в центре Екатеринбурга. Телеграм-канал сообщил, что злоумышленникам удалось склонить своих сторонников к необходимости организации теракта против иноверцев. Для этого они произвели взрывчатое вещество, расфасовали и хранили в тайниках в разных частях города. Общая масса взрывчатого вещества составила около трёх килограммов.

В пресс-службах УМВД России по Екатеринбургу и управления Росгвардии по Свердловской области сообщили «ОГ», что им ничего не известно о задержании вероятных сторонников террористов. В управлении ФСБ Росси по Свердловской области отказались от комментариев.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.09.2021, 18:18 / Общество
К ремонту насосной станции в посёлке Свердловской области подключили федеральный бюджет
22.09.2021, 18:01 / Общество
Пакет документов о незаконной блокировке сайта «Областной газеты» направлен в Минцифры и Генпрокуратуру РФ
22.09.2021, 17:51 / Общество
Более 100 тысяч свердловчан ревакцинировались от COVID-19
22.09.2021, 17:40 / Политика
Опубликован список избранных депутатов Заксобрания Свердловской области по единому округу
22.09.2021, 17:13 / Экономика
Стоимость квадратного метра жилья в России с начала пандемии выросла на 39%