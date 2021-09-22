Силовики не подтверждают информацию о задержании террористов в Екатеринбурге

В силовых структурах информацию о задержании опровергают. Фото: Павел Ворожцов

В Интернете распространилась информация, что в Екатеринбурге задержаны гражданин России и четверо выходцев из Таджикистана, являющиеся приверженцами идеологии запрещённого в России террористического движения "Талибан". По данным телеграм-канала BAZA, злоумышленники готовили теракты. Силовики сообщили "Облгазете", что им ничего об этом не известно.

В соцсетях сообщается, что россиянин и его подельник из Таджикистана подозреваются в создании запрещённого террористического сообщества в столице Урала. Для этого они якобы стали вербовать сторонников. Штаб незаконной ячейки располагался в одной из квартир на улице Свердлова, в центре Екатеринбурга. Телеграм-канал сообщил, что злоумышленникам удалось склонить своих сторонников к необходимости организации теракта против иноверцев. Для этого они произвели взрывчатое вещество, расфасовали и хранили в тайниках в разных частях города. Общая масса взрывчатого вещества составила около трёх килограммов.

В пресс-службах УМВД России по Екатеринбургу и управления Росгвардии по Свердловской области сообщили «ОГ», что им ничего не известно о задержании вероятных сторонников террористов. В управлении ФСБ Росси по Свердловской области отказались от комментариев.