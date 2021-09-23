В Екатеринбурге при обрушении котлована погиб мужчина

Спасателям пришлось откачивать грунтовые воды, которые заполняли обрушившийся котлован. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В столице Урала при обрушении подпорной стены в котловане строящегося объекта по улице Шолохова погиб рабочий. Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Известно, что следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Также был назначен комплекс экспертиз, устанавливаются конкретные должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности работ на указанном объекте.

Напомним, информация об инциденте поступила в ГУ регионального МЧС России в 18:15. На месте работали пять единиц спецтехники и 19 человек личного состава. Спасателям пришлось откачивать грунтовые воды, которые заполняли обрушившийся котлован. В 21:14 тело мужчины, оказавшегося под завалами, было найдено.