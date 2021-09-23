Спасатели обнаружили разбившийся под Хабаровском Ан-26

При осмотре с воздуха заметить выживших не удалось. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сегодня, 23 сентября, сотрудники МЧС обнаружили с борта вертолёта Ми-8 обломки разбившегося под Хабаровском самолёта Ан-26. Место падения находится в районе горы Хребтовая, высота которой превышает 900 метров.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, высокие деревья и порывы ветра до 18 метров в секунду не дают возможности вертолёту приземлиться в районе происшествия или десантировать спасателей. В связи с этим к месту ЧП выдвинулась наземная группировка спасателей и сотрудников СКР.

Обнаружить с воздуха выживших спасателям не удалось. Всего в поисковых мероприятиях задействованы почти 140 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России – 83 человека и 20 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю, по факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Самолёт пропал с радаров над территорией Большехехцирского государственного природного заповедника в 38 километрах от Хабаровска днём 22 сентября. Ан-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полётов. На борту находились шесть членов экипажа.

Напомним, в середине августа в Московской области потерпел крушение опытный лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В. Экипаж из трёх человек погиб. Ил-112В должен прийти на смену самолётам Ан-26. Самолёт может эксплуатироваться на необорудованных аэродромах и грунтовых полосах, а также в самых сложных климатических условиях.