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23 сентября 2021, 13:41

В Свердловской области ФСБ проводит обыски в кабинете главы Тугулыма

Стул и портфель

Обыски проходят в кабинете главы городского округа. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области проходят обыски в кабинете главы Тугулымского городского округа. Он подозревается в мошенничестве.

Сегодня, 23 сентября, сотрудники УФСБ Свердловской области проводят обыски у главы администрации Тугулымского городского округа Николая Черепанова. Об этом корреспонденту "Областной газеты" рассказал источник в правоохранительных органах.

"Поводом для проверки стали подозрения в организации должностными лицами администрации ТГО мошеннической схемы при заключении и реализации прямых муниципальных контрактов в целях присвоения бюджетных средств", - сообщили изданию.

Обыски продолжаются и сейчас, устанавливаются лица, причастные к "серым" схемам.

Напомним, в Екатеринбурге 10 июня по 11 адресам прошли обыски по делу экс-главы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексея Пьянкова. Его заподозрили в получении взятки при подготовке к ЧМ-2018.

Свердловский областной суд признал обыск у бывшего главы МУГИСО законным.

Областная газета Свердловской области

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