В Свердловской области ФСБ проводит обыски в кабинете главы Тугулыма

В Свердловской области проходят обыски в кабинете главы Тугулымского городского округа. Он подозревается в мошенничестве.
Сегодня, 23 сентября, сотрудники УФСБ Свердловской области проводят обыски у главы администрации Тугулымского городского округа Николая Черепанова. Об этом корреспонденту "Областной газеты" рассказал источник в правоохранительных органах.
"Поводом для проверки стали подозрения в организации должностными лицами администрации ТГО мошеннической схемы при заключении и реализации прямых муниципальных контрактов в целях присвоения бюджетных средств", - сообщили изданию.
Обыски продолжаются и сейчас, устанавливаются лица, причастные к "серым" схемам.
Напомним, в Екатеринбурге 10 июня по 11 адресам прошли обыски по делу экс-главы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексея Пьянкова. Его заподозрили в получении взятки при подготовке к ЧМ-2018.
Свердловский областной суд признал обыск у бывшего главы МУГИСО законным.