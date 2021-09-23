Все находившиеся на борту разбившегося под Хабаровском Ан-26 люди погибли

Самолёт врезался в сопку. Фото: пресс-служба администрации Хабаровского края

Добравшиеся до места крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае спасатели не обнаружили там выживших членов экипажа. Работы будут продолжены завтра, 24 сентября, с наступлением светлого времени суток.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона. «В 10:55 мск на место крушения Ан-26 вышла первая поисковая группа. Все члены экипажа погибли, останки обнаружены», — рассказал собеседник агентства.

По уточнённым данным, самолёт, принадлежавший ЗАО «Лётные проверки и системы» (Москва), пропал с радаров на высоте 600 метров вечером 22 сентября. Он выполнял облёт для проверки средств курсо-глиссадных систем – наиболее распространённых в авиации радионавигационных систем захода на посадку, сообщили в пресс-службе администрации Хабаровского края.

На борту самолёта находились шесть специалистов из разных городов России. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв распорядился оказать помощь родственникам членов экипажа разбившегося Ан-26. «Соболезную родственникам погибших. Мы поможем им в этой тяжелейшей для них ситуации. Каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по миллиону рублей. Документально это решение будет оформлено в ближайшие дни», - сообщил глава региона.

Сейчас краевые власти решают вопрос о введении режима ЧС регионального или муниципального уровня. Это позволит наиболее эффективно ликвидировать последствия авиакатастрофы и произвести выплаты родственникам погибших.

Как писала «Областная газета», по факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Самолёт разбился на территории Большехехцирского государственного природного заповедника в 38 километрах от Хабаровска 22 сентября. Ан-26 по пока неустановленной причине врезался в сопку.