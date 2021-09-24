Пять альпинистов погибли на Эльбрусе, ещё 14 - спасены

Спасённых альпинистов осматривают медики, у большинства - сильные обморожения и травмы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии

В ночь на 24 сентября на Эльбрусе проходила поисково-спасательная операция. Сотрудникам МЧС удалось спасти и эвакуировать 14 альпинистов, попросивших о помощи. Пять человек погибли.

Известно, что на горе высотой 5400 метров находилась группа альпинистов. В неё входили 19 человек старше 30 лет, которые прибыли из 11 регионов России. Свой маршрут они зарегистрировали в МЧС.

Накануне вечером альпинисты попросили о помощи из-за ухудшения погодных условий. При этом участники группы находились в разных местах, у одного из них была травма ноги.

В первые часы спасательной операции сотрудникам МЧС удалось обнаружить четырёх человек, в том числе одного без признаков жизни. В течение ночи на поляну Азау на ратраках были эвакуированы остальные члены группы. Сейчас их осматривают медики, у большинства - сильные обморожения и травмы.

"Спасатели работали в сложнейших условиях. Порывы ветра достигали 40-70 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха до -20°C. Видимость не более 1 метра. Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы. Всего к работам было привлечено 69 человек, 16 единиц техники", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.