Началась проверка по факту гибели главы СУ СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева

Полковнику юстиции Сергею Сарапульцеву было 54 года. Он возглавлял СУ СК по Пермскому краю с июля 2018 года. Фото: с сайта ведомства

23 сентября руководитель СУ СК по Пермскому краю Сергей Сарапульцев найден мёртвым в своём коттедже в п. Новобродовский. Центральный аппарат СК РФ начал процессуальную проверку по факту гибели главы регионального ведомства.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что полковник юстиции покончил собой. Известно, что 22 сентября в Пермь приезжал председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин после стрельбы в госуниверситете. Однако источник агентства в правоохранительных органах не связывает самоубийство Сарапульцева со службой и трагедией в пермском вузе.

Полковнику юстиции Сергею Сарапульцеву было 54 года. Он возглавлял СУ СК по Пермскому краю с июля 2018 года. До этого он 9 лет был замруководителя регионального ведомства. Сергей Сарапульцев работал также в отделе по расследованию бандитизма и умышленных убийств следственного управления прокуратуры Пермской области (края) и в отделе по расследованию особо важных уголовных дел СУ СК при прокуратуре РФ по Пермскому краю.