Темы дня

Общество / Происшествия
24 сентября 2021, 09:15

На Урале в пожаре погибли два ребёнка

пожар в частном доме

На площади 100 квадратных метров горели частный жилой дом и надворные постройки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сегодня ночью в свердловском селе Кадниково полыхал частный дом. Погибли два ребёнка - мальчики шести и семи лет.

По данному факту Сысертской межрайонной прокуратурой организована проверка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре на улице Карла Маркса поступила на пульт диспетчера в четвёртом часу ночи. На площади 100 квадратных метров горели частный жилой дом и надворные постройки.

Предварительно установлено, что частный дом 1965 года постройки, в котором произошёл пожар, арендовала семья. Во время происшествия мать с двумя детьми, а также их знакомая со своими ребятами находились в здании. Женщины успели эвакуировать двоих детей. Ещё двое (ребёнок хозяйки дома и ребёнок их знакомой) погибли, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что сейчас рассматривается несколько версий возникновения пожара – неосторожное обращение с огнём, а также неисправность электропроводки (короткое замыкание). Назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. На место происшествия выезжал и.о. Сысертского межрайонного прокурора Андрей Дорофеев.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.09.2021, 12:17 / Общество
В Свердловской области фургон с тушами животных столкнулся с иномаркой
24.09.2021, 12:14 / Общество
Ярче Юпитера: в конце сентября свердловчане увидят МКС
24.09.2021, 11:59 / Общество
На Урале в магазинах «Верный» приостановили продажу алкоголя
24.09.2021, 11:13 / Политика
В Свердловской области назвали имя министра цифрового развития и связи
24.09.2021, 10:48 / Общество
СКР проверяет сообщения из соцсетей о готовящихся нападениях на школы