На Урале в пожаре погибли два ребёнка

На площади 100 квадратных метров горели частный жилой дом и надворные постройки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сегодня ночью в свердловском селе Кадниково полыхал частный дом. Погибли два ребёнка - мальчики шести и семи лет.

По данному факту Сысертской межрайонной прокуратурой организована проверка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре на улице Карла Маркса поступила на пульт диспетчера в четвёртом часу ночи. На площади 100 квадратных метров горели частный жилой дом и надворные постройки.

Предварительно установлено, что частный дом 1965 года постройки, в котором произошёл пожар, арендовала семья. Во время происшествия мать с двумя детьми, а также их знакомая со своими ребятами находились в здании. Женщины успели эвакуировать двоих детей. Ещё двое (ребёнок хозяйки дома и ребёнок их знакомой) погибли, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что сейчас рассматривается несколько версий возникновения пожара – неосторожное обращение с огнём, а также неисправность электропроводки (короткое замыкание). Назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. На место происшествия выезжал и.о. Сысертского межрайонного прокурора Андрей Дорофеев.